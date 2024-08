Si ricomincia. Dopo una pausa che è sembrata effettivamente durare meno del solito, arriva il semaforo verde per la Serie A 2024-2025. E la prima recita stagionale, come da tradizione ormai consolidata, spetta ai campioni d’Italia in carica: a Marassi, l’Inter di Simone Inzaghi, trionfatrice dell’ultima edizione del campionato che ha portato sulle maglie nerazzurre la fatidica e storica seconda stella, sarà ospite del Genoa di Alberto Gilardino, avversario che tra le mura amiche si rivela sempre particolarmente ostico pur avendo perso in pochi giorni due pedine pesanti del proprio attacco come Mateo Retegui e Albert Gudmundsson. Sarà importante partire subito nel migliore dei modi in un campo che per l’Inzaghi interista si è rivelato una sorta di tabù, visto che nei precedenti al Ferraris alla guida dei nerazzurri non è mai andato oltre il pareggio. Fischio d’inizio dell’arbitro Ermanno Feliciani alle ore 18.30: segui con noi di FcInterNews.it la prima ufficiale dell’Inter con lo Scudetto numero 20 sul petto, con gli aggiornamenti in tempo reale della nostra diretta testuale.

17.29 - Nel Genoa, Alberto Gilardino si affida ad un modulo a specchio con Vitinha al fianco di Junior Messias. In porta c'è il nuovo arrivato Pierluigi Gollini, parecchi Primavera in panchina.

17.27 - Nessuna sorpresa dell'ultimo minuto per Simone Inzaghi. Tutte confermate le indiscrezioni della vigilia, a partire dal debutto stagionale di Lautaro Martinez in coppia con Marcus Thuram, mentre Mehdi Taremi partirà dalla panchina. Dopo l'ottimo precampionato, Yann Bisseck parte dal primo minuto, sulla corsia di destra ci sarà Matteo Darmian. In panchina anche Marko Arnautovic, Kristjan Asllani, Joaquin Correa e il giovane Alessandro Fontanarosa.

17.22 - Ecco le formazioni ufficiali di Genoa-Inter:

GENOA (3-5-2): 95 Gollini; 14 Vogliacco, 13 Bani, 4 De Winter; 59 Zanoli, 32 Frendrup, 47 Badelj, 17 Malinovskyi, 3 Martin; 9 Vitinha, 10 Messias.

In panchina: 1 Leali, 39 Sommariva, 2 Thorsby, 8 Bohinen, 20 Sabelli, 21 Ekhator, 22 Vasquez, 40 Fini, 53 Pittino, 55 Accornero, 69 Ahanor, 73 Masini, 74 Papadopoulos.

Allenatore: Alberto Gilardino.

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 31 Bisseck, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro Martinez.

In panchina: 12 Di Gennaro, 13 Martinez, 2 Dumfries, 8 Arnautovic, 11 Correa, 16 Frattesi, 21 Asllani, 28 Pavard, 30 Carlos Augusto, 47 Fontanarosa, 99 Taremi.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Arbitro: Feliciani. Assistenti: Costanzo - Passeri. Quarto ufficiale: Rapuano. VAR: Di Paolo. Assistente VAR: Guida.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!