Quale futuro per Milan Skriniar? Il difensore slovacco è da tempo l'obiettivo primario dell'assetto arretrato del PSG. Il club parigino sta ancora trattando con l'Inter ma il divario tra domanda e offerta sembra ancora notevole, allo stato attuale. L'Inter rimane ferma sulla sua richiesta: 80 milioni di euro, bonus compresi. La dirigenza parigina lotta per ottenere un trasferimento di poco sotto ai 60 milioni di euro, giocando sull'accordo già raggiunto con il giocatore per l'ingaggio. Alla cifra di 80 milioni di euro, i vertici transalpini sono stati irremovibili con gli omologhi italiani: Skriniar non verrà. Nel frattempo, pur continuando a sperare nel difensore nerazzurro, il PSG sta studiando altre strade al centro della difesa e l'arrivo di un giocatore in questo settore verrà sicuramente completato entro la fine del mercato. Lo riferisce Le Parisien.