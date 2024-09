La ristrutturazione del Meazza non convince Inter e Milan. Nell'incontro previsto domani a Palazzo Marino con il sindaco Beppe Sala, secondo La Repubblica, i club presenteranno i propri dubbi rispetto al progetto di WeBuild.

Sta invece prendendo piede l'ipotesi di tornare al San Siro bis di fianco all'attuale impianto. Una riqualificazione dello stadio, infatti, non darebbe gli stessi benefici rispetto a un nuovo stadio. Meglio, piuttosto, un mini-restyling per arrivare a Milano-Cortina 2026 e Euro 2032. Nel frattempo si lavorerebbe sul futuro impianto, col Milan che vorrebbe portare l'Inter sul proprio progetto a San Donato, area che però ai nerazzurri non piace. Per questo si sta valutando l'idea di tornare a un nuovo San Siro al fianco di quello odierno.