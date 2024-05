Oaktree ha cominciato a lavorare per il futuro dell'Inter. A breve, riporta La Repubblica, arriverà la nomina di un CdA il più vicino possibile al club e a Milano, la scelta di un nuovo presidente, una bandiera interista o una figura istituzionale, con la conferma del management.

Entro fine mese ci si presenterà per l'iscrizione al campionato e in questo senso va letta la dichiarazione di Cano sulla stabilità operativa e finanziaria come obiettivo iniziale. Il prima possibile andrà chiusa la partita dei rinnovi ed entro metà giugno arriverà il nuovo CdA con l'addio ai sei componenti cinesi e dentro figure più vicine alla città e all'Inter. Saranno confermati Carlo Marchetti e Amedeo Carassai, già nel board in quota Oaktree.