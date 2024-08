La Repubblica si concentra oggi sulla situazione di Federico Chiesa. L'attaccante, secondo il quotidiano, guadagna 500mila euro al mese e per la Juventus risultano troppi "per un giocatore che, a quasi 27 anni, non ha ancora un’identità definita".

Pur sapendo che il rischio è perdere il giocatore a zero tra un anno, con il sospetto della Juventus che dietro le quinte di questo scenario ci sia l'Inter, i bianconeri hanno deciso di forzare la mano e addirittura di abbassare le richieste di partenza da 25-30 milioni a 15-20 pur di liberarsi del calciatore.

Chiaramente il potere contrattuale del giocatore si rivaluterebbe molto qualora davvero dovesse andare a scadenza ma, si chiede il quotidiano, davvero Chiesa sarebbe disposto a passare un anno nel dimenticatoio?