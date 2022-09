Il passaggio di Milan Skriniar al Paris Saint-Germain non è ancora un'ipotesi da scartare. Secondo quanto riportato da L'Equipe, infatti, il Paris Saint-Germain non andrà sul mercato degli svincolati per sostituire l'infortunato Kimpembe, fermo per sei settimane. Si era parlato di Denayer, accostato in passato anche all'Inter, ma l'obiettivo di Campos è arrivare a gennaio e rimettere sul tavolo una proposta per Skriniar, che in caso di mancato rinnovo sarà a sei mesi dalla scadenza del contratto.