Scema la fiducia in Francia per l'arrivo di Milan Skriniar al PSG . Secondo L'Equipe , infatti, il club parigino al momento si sta concentrando soprattutto sull'acquisizione di Nordi Mukiele , 24enne difensore francese del Lipsia.

"Mentre il dossier del difensore dell'Inter Milan Skriniar sta scivolando via, il PSG è determinato ad accelerare sulla trattativa che porta a un nuovo difensore - si legge sul quotidiano francese -. Nel mirino c'è Nordi Mukiele: i contatti con il Lipsia, dove l'internazionale francese è sotto contratto fino a giugno 2023, si sono moltiplicati nelle ultime ore". Si parla di un'operazione superiore ai 10 milioni di euro per l'ex Montpellier che tanto piace a Galtier per la sua versatilità tattica e potenza atletica. Con il giocatore, l'accordo è già stato trovato. Nel frattempo, il Chelsea è in chiusura per Koundé e, di conseguenza, dovrebbe mollare Kimpembe, che a questo punto resterebbe a Parigi.