"Scatto Inter per Juan Cabal" titola oggi sulle sue pagine L'Arena, quotidiano di Verona che conferma il forte interesse del club nerazzurro per il mancino colombiano in forza all'Hellas finito in cima alla lista delle preferenze di Oaktree rispetto ai più anziani Mario Hermoso e Ricardo Rodriguez.

Il classe 2001 nato a Cali è stato individuato dalla dirigenza interista come innesto ideale per completare la difesa, decisione maturata dopo il grave infortunio che ha colpito Tajon Buchanan e che 'obbliga' Inzaghi a considerare Carlos Augusto principalmente come quinto. L'Arena conferma che gli agenti del giocatore hanno già parlato con il ds nerazzurro Piero Ausilio e che quindi "non è più una manifestazione di interesse", ma qualcosa di più. Si può chiudere in fretta con un affare complessivamente da doppia cifra: il giornale parla di un'operazione da 8 milioni di euro più 2 di bonus.

La Lazio non ha mai fatto dei passi concreti sul giocatore, mentre la Juventus potrebbe mettere sul piatto una contropartita tecnica gradita come Facundo Gonzalez. "Ma qui c’è da capire se il club gialloblù preferisce monetizzare al massimo l’uscita", chiosa L'Arena.

