Archiviata la pratica Macedonia del Nord, è già tempo per Luciano Spalletti di pensare a lunedì, quando l'Italia andrà a Leverkusen per sfidare l'Ucraina sul campo neutro della BayArena. Sarà questo l'ultimo match del girone di qualificazione ad Euro2024, lì dove gli Azzurri cercheranno il punto che permetterà loro di staccare il pass per la kermesse tedesca. Primi indizi di formazione vengono dati da Sky Sport: probabile l'inserimento nei titolari di Davide Frattesi, entrato nella fase finale ieri all'Olimpico. La sua presenza, in coppia con Nicolò Barella col quale ha dimostrato di poter giocare anche serenamente, può anche avere un valore 'scaramantico', visto che Frattesi indirizzò la sfida di andata a Milano con una doppietta.

In un undici che non dovrebbe presentare troppi cambi rispetto alla partita di ieri, appare destinato invece a rifiatare Matteo Darmian, autore del gol che ha aperto il tabellino contro i macedoni: sulla corsia destra, tornerà Giovanni Di Lorenzo.

