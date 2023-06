Accordo raggiunto: Edin Dzeko sarà un giocatore del Fenerbahçe. Tutti i dettagli sono stati limati e il calciatore bosniaco, secondo il quotidiano locale Hurriyet, arriverà oggi stesso a Istanbul per mettere la firma sul contratto. Dzeko, al momento in vacanza con la famiglia a Marmaris, località della Costa Turchese, attende solo il via libera ufficiale dai dirigenti dei Kanaryalar.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!