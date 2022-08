Sono ore calde per il mercato dell'Inter in uscita e per il futuro di Cesare Casadei . Dall'Inghilterra continuano a piovere conferme su un accordo dietro l'angolo tra il club nerazzurro e il Chelsea per il giovane centrocampista esploso nella Primavera di Chivu. L'ultima arriva dal Guardian , che assicura come i Blues siano sempre più vicini ad ingaggiare il classe 2003 dando ossigeno alle casse dell'Inter.

"Anche il Nizza ha preso di mira Casadei, ma resta inteso che il Chelsea sta spingendo per completare l'ingaggio del 19enne questa settimana - si legge -. Il club di Stamford Bridge si è vista rifiutare due offerte per il giovane e dovrebbe avere successo con la sua terza offerta, che potrebbe arrivare fino a 12 milioni di sterline (pari a circa 14 milioni di euro, ndr)".

Secondo il Guardian non è ancora chiaro se il Chelsea abbia in programma di far entrare Casadei immediatamente in prima squadra. "Thomas Tuchel ha molta concorrenza a centrocampo, quindi Casadei potrebbe essere inserito inizialmente nella squadra di sviluppo", mentre un'alternativa sarebbe rimandarlo in prestito in un club di Serie A.