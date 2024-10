Tre dubbi di formazione per Inzaghi in vista della trasferta di domenica sera all'Olimpico contro la Roma di Juric. Secondo la Gazzetta dello Sport, il tecnico nerazzurro è alle prese con tre nodi da sciogliere, tutti lungo la catena di destra: Darmian è in vantaggio su Dumfries, Pavard dovrebbe essere preferito a Bisseck e Barella, assente quasi da un mese, sembra partire davanti a Frattesi.

Per il resto, in campo tutti i titolari, compreso Lautaro che ieri ha svolto solo un lavoro leggero al pari di Taremi dopo le fatiche con le nazionali.

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.

