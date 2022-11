Prevista qualche modifica di formazione in casa Inter in vista del match di domani a San Siro contro il Bologna. Secondo la Gazzetta dello Sport, rispetto al ko con la Juventus, Inzaghi dovrebbe rilanciare dall'inizio Bastoni, messo ko dall'influenza domenica scorsa. In difesa, ancora ballottaggio Acerbi-De Vrij con l'ex laziale leggermente in vantaggio. Dubbio anche a destra tra Dumfries e Bellanova. E attenzione davanti: la rosea non esclude l'accantonamento di Lautaro in favore di Correa. Ancora out Lukaku e D'Ambrosio.

PROBABILE INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Correa.