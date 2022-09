"Altro che disimpegno: Suning raddoppia gli sforzi e punta a rilanciarsi alla guida dell’Inter". Questa è la notizia di oggi della Gazzetta dello Sport , già anticipata nella notte di ieri. Secondo la rosea , la famiglia Zhang sarebbe pronta a immettere denaro fresco nelle casse del club per dare respiro al bilancio e rasserenare tutto l'ambiente: si parla di una cifra superiore ai 100 milioni di euro . "Un gesto forte, che sottolinea la volontà del gruppo asiatico di continuare a investire nell’Inter per centrare risultati sportivi ed economici importanti. Per mantenerla ai vertici del calcio italiano e tra le grandi d’Europa, e per far aumentare il valore e la forza del brand nerazzurro nel mondo", assicura il giornale. Probabile che la somma che verrà garantita faccia sempre parte di quel famoso prestito di Oaktree

Già nel 2021, Suning aveva provveduto a un finanziamento soci per 75 milioni di euro, destinando alle casse dell’Inter una parte dei 275 milioni presi in prestito da Oaktree sotto forma di finanziamento attraverso Great Horizon, la controllata di Suning. Così facendo, Suning poté condurre la barca in porto tra le onde della stagione 2020-21 e affrontare senza scossoni quella successiva.

Un segnale forte e chiaro anche in risposta alle continue voci di cessione. "Con l’aumento di capitale che verrà annunciato oggi, Suning rinforza il proprio impegno e la sua posizione al timone del club. Un altro buon segnale, insomma, dopo quelli che arriveranno dalla presentazione dell’ultimo bilancio chiuso lo scorso 30 giugno, che poi sarà portato davanti all’assemblea degli azionisti a fine ottobre, per l’approvazione", spiega la Gazzetta. Rispetto all'ultimo esercizio, l'Inter vanta un miglioramento di oltre 100 milioni, con significativa riduzione delle perdite e fatturato in crescita. L'Inter di Suning sembra poter ripartire...