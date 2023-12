Onana chi? Sono bastate davvero pochissime partite a Sommer per cancellare il ricordo del portiere camerunese, protagonista lo scorso anno di una stagione eccezionale. Eppure lo svizzero, arrivato in sordina dal Bayern per circa 6 milioni di clausola, sta andando anche oltre le più rosee aspettative.

Come ricorda la Gazzetta dello Sport, in estate molti interisti storcevano il naso, volevano tenersi Onana, il portiere della finale di Champions, e bollavano Sommer come “tappo”, un metro e 83 di altezza, poco per il ruolo, e anzianotto, 35 anni il 17 dicembre. E, a dire il vero, non solo tifosi dell'Inter: anche tanti addetti ai lavori non vedevano di buon occhio questo trasferimento.

Finora lo "scambio" è stato un affare per i nerazzurri: Onana ne sta combinando di ogni colore allo United, mentre Sommer è sempre più decisivo e la prestazione di alto livello a Napoli è solo l'ultima di una lunga serie. La rosea evidenzia i due interventi su Elmas e Kvaratskhelia. "Sarà anche basso e avanti con l’età - un parametro relativo, per un portiere -, ma è esplosivo, un gatto volante. Svizzero? Sì, e pure bravo".