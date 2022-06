Partita apertissima per Milan Skriniar . Con il PSG che ancora non accontenta le richieste dell'Inter, occhio all'inserimento del Chelsea che ieri ha chiesto informazioni sullo slovacco. Come riferisce la Gazzetta dello Sport , dopo l'iniziale titubanza, adesso il difensore sembra essersi convinto della destinazione parigina, ma l'arrivo dei Blues potrebbe cambiare tutto.

Gli inglesi hanno chiesto all'Inter di Skriniar nella giornata di ieri, a margine dei contatti avuti per sistemare gli ultimi dettagli sul ritorno di Lukaku a Milano. "Lo slovacco piace tanto a Tuchel e per età ed esperienza internazionale sarebbe il giocatore perfetto per blindare la difesa - spiega la rosea -. Il punto è che l’Inter intende monetizzare al massimo la cessione di un suo titolarissimo, come dimostra la quarta offerta del Psg declinata: domenica gli intermediari del club parigino – in Italia da una settimana – hanno prospettato all’Inter la possibilità di chiudere l’affare Skriniar per 60 milioni più Draxler. Niente da fare, Marotta e Ausilio vogliono solo cash, anche perché con una parte del ricavo dovranno poi trovare il sostituto di Milan per completare il tridente difensivo di Inzaghi".

Dopo l'addio di Ranocchia, peraltro, a livello numerico già manca un difensore. Con l'uscita di Skriniar, dunque, i rinforzi per il tecnico piacentino sarebbero due. Gleison Bremer resta l’obiettivo primario: "L’Inter col giocatore avrebbe già un principio di accordo, ma poi va convinto il Torino, che chiede 50 milioni - insiste la Gazzetta -. Gli altri nomi in lista sono Milenkovic della Fiorentina e Soyuncu del Leicester: entrambi in scadenza nel 2023, entrambi elettrizzati dall’ipotesi Inter".