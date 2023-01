Milan Skriniar già oggi può diventare un giocatore del Paris Saint-Germain . Una notizia non nuova nello spogliatoio interista, visto che, stando al racconto della Gazzetta dello Sport, il diretto interessato l’aveva già confessato in settimana a un compagno prima che la società, venuta a conoscenza della cosa, decidesse di estendere la comunicazione a tutta la squadra, nelle ore precedenti alla partita di Cremona. Se effettivamente lo slovacco lascerà Milano destinazione Parigi lo scopriremo a breve, di certo è l'epilogo che si aspettano tutte le parti, compreso il club nerazzurro che continua a chiedere 20 milioni di euro per cedere il giocatore che da capitano è diventato in fretta separato in casa.

Tra l’altro, incombe anche la partita di Coppa Italia, domani a San Siro arriva l’Atalanta, e la situazione non è di facile gestione per Inzaghi che aspetta novità come Zhang e la dirigenza; intanto lo strappo è arrivato e ha provocato delusione nella società che, si sussurra, in uno degli ultimi incontri per il rinnovo, quasi in maniera provocatoria, abbia sottoposto a Skrinka una cifra al rialzo, intorno ai 7 milioni di euro a stagione. "Neppure lì è arrivata la risposta. Il motivo era chiaro", chiosa la rosea.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!