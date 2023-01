Via subito o a giugno? Secondo la Gazzetta dello Sport, la storia tra Skriniar e l'Inter ha il finale scontato, certo, però manca il fattore temporale. L'addio immediato costringerebbe i nerazzurri a trovare un sostituto all'altezza per agguantare l'obiettivo minimo stagionale, ossia l'ingresso nei primi quattro posti. Intanto dalla Francia parlano di un PSG pronto a fare un'offerta per anticipare l'arrivo dello slovacco già in questa sessione di mercato. "A Parigi ne sono sicuri, ma a Milano, per il momento, non è arrivata alcuna proposta, né formale né indiretta - sostiene la rosea -. Nulla è da escludere, visto che in estate l’assalto ufficiale del club parigino arrivò dopo Ferragosto, dopo che l’Inter aveva perso ogni alternativa tenuta in ghiaccio per mesi, col Psg che non ha mai alzato l’offerta su cifre ritenute congrue dal club nerazzurro. E anche stavolta potrebbe finire così: pare che da Parigi sia in uscita una mail con la nuova offerta da 10 milioni per chiudere subito il trasferimento di Skriniar". Troppo pochi secondo Marotta e soci, che chiedono almeno il doppio.