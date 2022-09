Nell'agenda dell'Inter il rinnovo di Milan Skriniar è annotato sotto la voce 'urgenze'. La questione è delicata, le tempistiche sono strette e non è scontato che il primo vertice tra l’agente dello slovacco e i dirigenti nerazzurri vada in scena già durante la prossima sosta. Strategia di una delle due parti? Forse. Ecco perché, come spiega La Gazzetta dello Sport, i piani d’azione del per prolungare il contratto in scadenza nel 2023 sono fondamentalmente due.

La prima strada porta alla proposta di un nuovo accordo da 6,5 milioni di euro a stagione fino al 2027: al momento l'ex Samp percepisce 3,8 milioni e questo aumento lo porterebbe all’altezza dei top in rosa. Il finale non è comunque scritto, perché in estate il PSG aveva raggiunto un accordo con il difensore da 7,7 milioni netti a stagione (9 milioni con alcuni bonus). "Decisivo, in questo senso, sarà il primo incontro tra le parti - si legge -. Ne servirà più di uno, chiaro. Ma già al primo giro di pista si capirà quali sono le intenzioni del difensore. Il precedente Brozovic insegna: l’Inter capì subito, al netto di una distanza economica che sulle prime era tutt’altro che minima, che la volontà del croato era quella di restare a Milano. Se Skriniar dovesse avere lo stesso approccio, un accordo si troverà". E per farlo l'Inter è disposta ad allargare i suoi ragionamenti.

Il piano B prevede infatti una soluzione che la rosea paragona a quella di Paulo Dybala con la Roma. "L’Inter infatti può studiare una soluzione-ponte, ovvero un rinnovo di durata più breve, uno o al massimo due anni in più di contratto, di fatto rinviando il problema alla prossima estate, scongiurando la prospettiva di perdere il giocatore a zero. Non è da escludere - per quanto i dirigenti nerazzurri non siano convinti fino in fondo - che nell’accordo possa anche essere inserita una clausola rescissoria, con un valore pari a quello di mercato e non sottostimato". L'Inter è disposta a far di tutto per prolungare il contratto di Skrigno e la trattativa non durerà a lungo: entro la pausa Mondiale ci sarà il dentro o fuori. Senza rinnovo entro quei tempi, è ipotizzabile un nuovo assalto da Parigi già a gennaio.