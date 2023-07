Inter a un passo da Lazar Samardzic: i nerazzurri, che stanno lavorando sodo per completare la rosa di Inzaghi, hanno accelerato per il serbo dell'Udinese come conferma anche la Gazzetta dello Sport. " L’Inter ha in mano Samardzic - si legge -. E’ il frutto di un incontro che c’è stato nei giorni scorsi tra l’Udinese e il club nerazzurro. Il secondo, dopo quello avvenuto in sede il 3 luglio scorso, con Gino Pozzo in persona. Ed è stato un vertice importante, probabilmente decisivo nella corsa al talento serbo. Il club nerazzurro ha avanzato un’offerta che si avvicina molto alle richieste dell’Udinese. Se non è una base di accordo, poco ci manca".

Nel dettaglio: prestito con obbligo di riscatto da esercitare nel 2024, valutazione complessiva del centrocampista di 20 milioni di euro, cifra che si abbasserà perché nella trattativa sarà inserito il giovane centrocampista Giovanni Fabbian, classe 2003. E Samardzic può beneficiare anche del Decreto Crescita. "L’affare Samardzic risponde anche a un’altra esigenza, dettata dal presidente Steven Zhang e condivisa da tutto il management nerazzurro. E cioè quella di inserire in rosa giocatori di talento, di prospettiva, che abbiano in canna la possibilità di aumentare il proprio valore", suggerisce la rosea. Ed è lo stesso motivo che in attacco spinge i dirigenti a considerare Balogun invece di Alvaro Morata.

