Stop al turnover. Le rotazioni finora sono state una chiave per arrivare a metà aprile con ancora tutti i tre grandi obiettivi possibili: scudetto, Champions League e Coppa Italia. Ma ora Simone Inzaghi mette in pausa almeno per un paio di partite.

Secondo la Gazzetta dello Sport, infatti, tra Bayern e Bologna in campo andrà l'Inter migliore. Almeno 8 elementi su 11 saranno impiegati dall'inizio sia nel ritorno dei quarti di Champions che nella trasferta emiliana del pomeriggio pasquale. La sfida alla squadra di Kompany è senza appello e pure quella contro quella di Italiano si presenta come uno snodo forse decisivo per il tricolore.

"Da Lautaro indietro fino a Sommer, da Darmian fin lassù a Thuram: sono otto gli uomini che Inzaghi dovrebbe/potrebbe chiamare al doppio impegno - si legge -. Tra Bayern e Bologna le rotazioni sono immaginabili in difesa - Acerbi ritrova Kane, ma a Pasqua De Vrij è favorito - e anche in fascia: Dimarco ha tranquillizzato tutti via social dopo il Cagliari, ma Inzaghi ama ruotare gli esterni e Carlos Augusto si è dimostrato una riserva all’altezza. Dagli altri difficilmente il tecnico derogherà. E magari altri ragionamenti saranno fatti più avanti, ad esempio per il derby di ritorno di Coppa Italia".

A centrocampo Barella-Calhanoglu-Mkhitaryan faranno gli straordinari, anche perché Zielinski è ancora ai box e spera di rientrare contro la Roma. Idem uno tra Pavard e Bastoni.