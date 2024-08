Salvo sorprese dell'ultima ora, Tomas Palacios la prossima settimana sarà un nuovo giocatore dell'Inter. Come riferisce la Gazzetta dello Sport, ormai siamo allo sprint finale: accordo trovato tra l'Inter e l'Indipendiente Rivadavia sulla base di 6,5 milioni più bonus.

Nuovi contatti ieri dopo il vertice milanese tra le parti, si lavora sui bonus, mentre non ci sarà percentuale sulla eventuale futura rivendita. I bonus - secondo la rosea - saranno legati alle presenze del 21enne argentino e non scatteranno tutti facilmente. L’investimento insomma non si discosterà troppo dalla quota fissa che i nerazzurri pagheranno subito, cifra peraltro finanziata quasi interamente dalla cessione di Satriano al Lens (prestito di 1 milione con obbligo di riscatto a 5 e il 20% sulla rivendita).

Decisiva anche la volontà dello stesso Palacios, che ha voluto solo e soltanto i nerazzurri, scartando tutte le altre ipotesi. Da lunedì ogni giorno è buono per lo sbarco del difensore argentino a Milano.