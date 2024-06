Ormai ci siamo: Josep Martinez Riera si avvicina sempre più all'Inter. Ultimi metri di un'operazione destinata a concludersi anche piuttosto presto.

Lo conferma stamane la Gazzetta dello Sport che ricorda i contorni dell'affare sull'asse Milano-Genova. L'accordo manca ancora, ma potrebbe essere trovato già oggi in un ulteriore incontro, anche alla luce dei nuovi passi avanti di ieri - si legge -. A partire dalla scelta della contropartita da inserire nel pacchetto: il Grifone aveva a lungo preferito Martin Satriano, nell'eventualità di un addio a Ekuban, ma alla fine la scelta è caduta su Gaetano Oristanio, considerato più funzionale per il progetto tattico.

Dopo il mancato riscatto del Cagliari, Oristanio era stato messo sul tavolo come una delle contropartite utili all'Inter per abbassare il cash. Valore del cartellino 5 milioni in un'operazione totale da 15. Secondo la rosea, ci siamo ormai anche sulla formula del pagamento: Oristanio andrebbe in prestito in Liguria.