Un colpo di mercato in attacco: questa è la certezza della Gazzetta dello Sport. Il profilo di Gudmundsson stuzzica ed è storia nota, ma attenzione sempre alla pista Zirkzee che sarebbe tutt'altro che abbandonata.

Presto - come racconta la rosea - ci sarà un vertice di mercato, non oltre un paio di settimane: il successo dello scudetto con largo anticipo consente al club di fare valutazioni con un vantaggio temporale non banale. Dopo Zielinski e Taremi, già chiusi, i nerazzurri puntano a un altro attaccante per rinfoltire il reparto offensivo.

L'olandese ha una quotazione elevata, il Bologna parte da una cifra superiore ai 70 milioni, il Milan - che di sicuro lo segue -

ragiona intorno ai 50. Detto che il mercato nerazzurro non prevede budget, nel senso che le operazioni in entrata dovranno essere compensate da quelle in uscita, ci sono un paio di discorsi che vanno affrontati al riguardo. Marotta potrebbe poter sfruttare, ad esempio, il ricavo bello sostanzioso per il prossimo Mondiale per Club. E poi, al netto della situazione Dumfries, occhio alle tante possibili uscite di giocatori controllati: Valentin Carboni, il portiere Stankovic, Esposito, Oristanio, Agoume, Satriano... Profili magari utili per raggranellare un tesoretto. Con il Bologna, poi, l'Inter ha in qualche modo in ballo anche la situazione relativa al cartellino di Fabbian, per cui c'è un'opzione di riacquisto da parte nerazzurra per 12 milioni nel 2025.

Gudmundsson, invece, costa circa la metà di Zirkzee: si parla di circa 30 milioni, raggiungibili con un affare 'alla Frattesi'. E non si esclude un'uscita pesante, come accaduto anche nell'ultima estate: il ricavato verrebbe subito reinvestito.