Idee chiare per Inzaghi per puntellare la squadra neo campione d'Italia. In particolare - come sostiene la Gazzetta dello Sport - il tecnico nerazzurro vorrebbe un attaccante in aggiunta e non in sostituzione a quelli già in organico. Se ne discuterà nel vertice apposito che andrà in scena a breve.

Occorrono innesti mirati e una rosa un po' più larga per una stagione che si preannuncia estremamente stancante per l'Inter, considerando le tante competizioni alle quale dovrà partecipare. In totale, i match potrebbero essere una settantina...

E la rosea ribadisce: Inzaghi attaccanti ne vuole cinque e non quattro come nell'ultima stagione. Se un nome di peso arriverà solo in caso di uscita di Arnautovic (piace sia in Turchia che alla Fiorentina), il quinto attaccante da aggiungere sarà necessariamente un giovane per ragioni di lista. Meglio ancora se formato in casa come Andrea Pinamonti, appena retrocesso col Sassuolo.