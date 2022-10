Romelu Lukaku 'vede' il suo ritorno in campo e anche la sua permanenza all'Inter. Come scrive stamane la Gazzetta dello Sport, nerazzurri e Chelsea hanno già un accordo per rinnovare il prestito anche per la stagione 2023/24, ma non solo: i segnali che arrivano da Londra dicono che la nuova proprietà dei Blues non solo non ha interesse al momento a riprendersi l’attaccante, ma che potrebbe anche aprire una finestra nel nuovo accordo al ritorno definitivo del belga all’Inter.