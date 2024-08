Lautaro Martinez è recuperato e domani, contro l'Atalanta, sarà regolarmente a disposizione di Inzaghi. Questa è la migliore delle notizie per l'Inter, che al Meazza riceverà i bergamaschi prima della sosta nazionali. Lo conferma la Gazzetta dello Sport.

Lautaro sta bene, l'affaticamento che gli aveva fatto saltare il Lecce è ormai alle spalle e ieri ha svolto per intero l'allenamento con il resto dei compagni. Il capitano è pronto anche a partire titolare, quindi il tecnico nerazzurro si porterà dietro il dubbio tra lui e Taremi fino all'immediata vigilia della sfida a Gasperini.

Chiaro che la condizione dell'argentino, peraltro arrivato in ritardo per via degli impegni in Coppa America, non può essere al top: impossibile abbia i 90 minuti nelle gambe. La prudenza resta sul suo impiego dal 1', ma sapere che a disposizione c'è Taremi, a tutti gli effetti un titolare aggiunto, fa stare tranquillo Inzaghi.

E allora si apre il dibattito: sarà Thu-La o sarà Thu-Ta?