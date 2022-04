Il futuro di Alexis Sanchez sembra scritto: alla fine della stagione le strade del cileno e dell'Inter prenderanno direzioni diverse. Nelle ultime uscite il Niño Maravilla sembra essere scivolato sempre più in basso nelle gerarchie dell'attacco di Simone Inzaghi , come dimostrano le tante partenze dalla panchina e la decisione di puntare su Perisic seconda punta (con l'ingresso in campo di Gosens) nella recente vittoria di San Siro contro l'Hellas Verona.

"Troppo poco per il giocatore più pagato della rosa, di cui l'Inter si libererà in estate" scrive con sicurezza La Gazzetta dello Sport, aggiungendo poi che il cileno (in scadenza di contratto nel 2023) "è corteggiato dal River Plate e da qualche club spagnolo. E c'è sempre la possibile via della buonuscita, intorno ai 4 milioni di euro". Ormai è solo questione di mesi. Poi, a meno di clamorosi colpi di scena, l'avventura di Sanchez a Milano arriverà ai titoli di coda.