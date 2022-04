"Prima del match, durante il consueto blitz in spogliatoio per caricare la squadra (abitudine ereditata dall’amico e consigliere Moratti), Steven è stato cercato da Andrea Agnelli. I due sono in ottimi rapporti e si frequentano anche fuori dal calcio. A fine gara, la sorpresa. Zhang scende insieme ai dirigenti per congratularsi con i giocatori e viene accerchiato dal gruppo festante. Il più scatenato è capitan Handanovic, ma non scherzano neppure Ranocchia, D’Ambrosio, Bastoni e Calhanoglu. Tutti lo strattonano, lo tirano per i vestiti, lo costringono a saltare. Steven è stranito ma non si sottrae di certo" racconta la rosea, che non dimentica di citare gli abbracci tra il numero uno del club e Simone Inzaghi.