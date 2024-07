Prosegue la ricerca di un sostituto di Buchanan in casa Inter. L'esterno canadese, dopo l'intervento alla tibia, potrà tornare in campo solo a novembre, quindi i nerazzurri devono cercare un'alternativa da mettere a disposizione di Inzaghi per completare la rosa durante la sua assenza.

Come viene raccontato da tempo, il club campione d'Italia ha deciso di puntare su un difensore mancino, alzando di nuovo Carlos Augusto sulal fascia in alternanza a Dimarco. Come riferisce la Gazzetta dello Sport nell'edizione di oggi, tra i nomi proposti ai dirigenti nerazzurri c'è quello dello svincolato Ricardo Rodriguez, che potrebbe arrivare con un contratto di un anno: è un'opzione sulla quale si ragiona seriamente considerando le caratteristiche dello svizzero e i costi ridotti dell'operazione.