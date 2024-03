L'Inter deve finire il lavoro iniziato in campionato, come hanno ripetuto tutti i protagonisti nerazzurri dopo l'amara notte di Madrid, ma il pensiero del club corre già verso la prossima stagione, quando l'idea è quello di dare di nuovo l'assalto anche alla Champions.

Una stagione nella quale, poi a giugno, l'Inter dovrà affrontare pure il Mondiale per Club: per questo motivo c'è il progetto di allargare la rosa a disposizione di Inzaghi. Di conseguenza, occhio al mercato, come spiega la Gazzetta dello Sport.

Ok Zielinski e Taremi, ma non bastano. Soprattutto in attacco, servirà un altro elemento per non rischiare nuovamente di arrivare "corti" nei momenti chiave della stagione. Tra andata e ritorno, prima Arnautovic (comunque in gol) e poi Sanchez - secondo il quotidiano - non hanno risposto come si sperava ed entrambi ora sono in bilico. E se per il cileno la situazione era già nota, per l'austriaco il discorso cambia. Che il buco nella rosa sia in attacco, ormai, è evidente a tutti, basti pensare che lo scorso anno in finale di Champions entrò un certo Lukaku...

Taremi arriverà a Milano in estate e, a 31 anni, sarà la sua prima volta in Europa fuori dal Portogallo. Per questa ragione, l'idea è quella di prendere un'altra punta, più "pronta" dell'iraniano che si può considerare una piccola scommessa nonostante l'età. Serve sostanza al reparto che di certo avrà ancora la Thu-La. Marotta e Ausilio sono già al lavoro...

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!