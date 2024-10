Il Napoli nel mirino. Dopo la domenica in cui Juve e Milan hanno clamorosamente floppato, l'Inter si piazza da sola alle spalle dei partenopei e va alla sosta rinfrancata da una classifica migliore rispetto a quanto preventivato. Come spiega la Gazzetta dello Sport, sul calendario di Inzaghi è cerchiata in rosso la data del 10 novembre, quella dello scontro diretto a San Siro. Arrivarci davanti a Conte sarebbe l'ideale.

"Gli scudetti si vincono negli scontri diretti", aveva detto proprio Inzaghi qualche settimana fa. E prima del Napoli i nerazzurri dovranno affrontare la Juve, sempre a Milano, il prossimo 27 ottobre. La rosea ricorda come proprio questo periodo dell'anno solitamente sia quello più proficuo per le squadre di Simone, quindi i big match arrivano al momento giusto.

Da sottolineare che il calendario metterà i due scontri sempre dopo gare di Champions: il 23 ottobre c'è lo Young Boys e il 6 novembre c'è l'Arsenal. Un dato da tenere in considerazione visto il derby dopo il City. Ma adesso Inzaghi ha ritrovato la Thu-La, visto che Lautaro si è sbloccato e Thuram ripartirà dalla tripletta al Torino.

Ma per essere di nuovo l'Inter dominante a 360 gradi manca l'attenzione difensiva: se l'attacco è da scudetto, dietro si balla troppo. Vanno eliminate soprattutto le distrazioni fin qui sempre punite dagli avversari. La strada resta quella del turnover, in modo da tenere tutti sempre con la spina attaccata. E dopo la sosta sono attesi anche i rientri di Barella e Buchanan: due ritorni che consentiranno rotazioni ancor più profonde per arrivare al top alla sfida a Conte.