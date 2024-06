Che l'obiettivo numero uno dell'Inter per rinforzare l'attacco sia Albert Gudmundsson non è un mistero, ma per accogliere l'islandese alla corte di Inzaghi serve fare spazio in rosa. Uno degli addii certi nel parco attaccanti è quello di Joaquin Correa, di ritorno a Milano dopo la fine del prestito al Marsiglia: il club nerazzurro ha già informato il Tucu di trovarsi una nuova squadra, proprio come era successo la scorsa estate.

Tra le società interessate all'ex Lazio c'è il River Plate che, complice il contratto in scadenza nel 2025, punta a strappare il cartellino del giocatore a costo zero. "Nei contatti tra Milano e Buenos Aires, i campioni d'Italia stanno comunque tentando di spuntarla con un indennizzo", informa La Gazzetta dello Sport. A Milano, comunque, non c'è frenesia in questo senso.

Per fare spazio a Gud, però, non è detto che possa bastare l'addio di Correa: tra gli indiziati alla cessione c'è anche Marko Arnautovic. L'Inter - scrive ancora la rosea - non ha nessuna intenzione di mettere alla porta l'austriaco, ma "qualsiasi offerta per l'ex Bologna sarà valutata con attenzione. Ha 35 anni e i 3,7 milioni di ingaggio netto sono un ingombro importante per la proprietà: un'eventuale cessione permetterebbe maggior libertà nella trattativa con il Genoa".

