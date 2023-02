Brozovic - secondo la rosea - resta uno dei sacrificabili in estate, ma non c'entra con questa trattativa. Kessie si immaginava protagonista a Barcellona, invece ha fatto grande fatica a trovare minutaggio con Xavi. "Kessie vuole ben altro clima: ricorda i tempi in cui al Milan lo chiamavano “presidente” e, proprio con piglio presidenziale, dominava in mezzo al campo fino allo scudetto - si legge -. Qualcosa di simile vorrebbe ripetere presto anche all’Inter, un club che ha guardato da sempre con interesse e curiosità. Tra l’altro, si è accorto che il passaggio da leader rossonero a riferimento nerazzurro è meno complicato di quanto sembrerebbe: Calhanoglu, suo grande amico dai tempi di Milanello, ha passato alcune turbolenze, ma ora è un idolo incontrastato della Curva Nord. Anzi, il turco è il principale sponsor per il suo sbarco alla Pinetina: Franck chiedeva notizie ad Hakan già quando doveva decidere con chi firmare a parametro zero e l’Inter era una possibilità concreta. La curiosità sul mondo nerazzurro non è cambiata e anche i messaggi a Calha proseguono. In più, dopo sei mesi nella Liga, l’ivoriano ha capito che il campionato italiano è quello meglio disegnato per esaltare le sue caratteristiche". Considerando il contratto con il Barça e lo stipendio alto, solo la volontà ferrea del giocatore può indirizzare la trattativa.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!