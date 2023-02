Franck Kessie potrebbe arrivare all’Inter anche senza passare dallo scambio con Marcelo Brozovic . Come riportato dalla Gazzetta dello Sport , in questa settimana si sono riattivati i contatti che si erano interrotti nell’ultimo giorno di mercato di gennaio. “I telefoni sono tornati a suonare, non una ma due volte: da un lato della cornetta l’agente del giocatore, infelice dello scarso minutaggio di Franck in blaugrana; dall’altro i dirigenti interisti intrigati dall’occasione che potrebbe ripresentarsi lungo il cammino. Gli astri, infatti, si stanno allineando e ci sono i presupposti per una nuova avventura milanese dell’ivoriano: la volontà di venirsi incontro è reciproca e di lunga data, ma la novità delle ultime conversazioni è che l’arrivo di Kessie in nerazzurro sarebbe slegato dallo scambio alla pari con Brozovic. Su questa possibilità si è ragionato parecchio prima che suonasse il gong del mercato invernale, ma d’estate l’operazione potrebbe vivere di vita propria”, scrive la rosea.

L’affare potrebbe prendere una via differente, considerato che l’ivoriano a Barcellona sta trovando poco spazio e che gradirebbe non poco un trasferimento a Milano. Il piano dell’Inter è quello di proporre un prestito con diritto di riscatto per un prezzo finale che non dovrebbe superare i 30 milioni di euro. “Il contratto di Kessie con il Barcellona è però ancora lungo, scade nel 2026, ma in casi come questi solo la volontà del giocatore può piegare gli eventi. Anche per questo, l’agente George Atangana ha iniziato a tessere la tela con mesi di anticipo, mentre Inzaghi pensa già a che posto dargli in un centrocampo di alta qualità: potrebbe sostituire tutti lì in mezzo, Brozo compreso. Sempre che il croato sia ancora al suo posto, nell’Inter che verrà”, si legge.