" Inzaghi non rischia assolutamente di essere esonerato adesso e nemmeno nel malaugurato caso di eliminazione per mano del Porto il 14 marzo: la squadra è in corsa per la Champions e ha la semifinale di Coppa Italia contro la Juventus da giocarsi". Così La Gazzetta dello Sport nella sua edizione online sgombra il campo da "dubbi e voci infondate. In più - sottolinea la rosea - non rientra nello stile dell'a.d. Marotta avvicendare un tecnico durante la stagione, figuratevi a due mesi e mezzo del termine del campionato. Ciò premesso, i risultati deludenti ottenuti finora in A (7 sconfitte in 24 giornate) fanno porre alla società interrogativi in vista del futuro, della prossima stagione. Inzaghi ha rinnovato il contratto la scorsa estate fino al 30 giugno 2024 e guadagna quasi 5,5 milioni netti più bonus. Un paio già scattati complice la qualificazione agli ottavi di Champions e la conquista della Supercoppa.

Il suo operato, però, verrà valutato in base all'andamento dell'annata nel suo complesso ed è inevitabile che un certo peso lo abbia il mancato ingresso nella lotta per il tricolore, complice anche il passo da record del Napoli. Premesso che l'attuale -18 dalla vetta viene considerato un ritardo eccessivo, la discriminante sarà il piazzamento finale. La dirigenza si aspetta di non peggiorare il secondo posto del 2021-22 e comunque di non uscire per nessun motivo dalle prime quattro. Restare fuori dalla Champions 2023-24 sarebbe un risultato drammatico per i conti della società. Zhang e i suoi uomini sanno bene che non è questo il momento di fare dei bilanci sportivi perché ci sono ancora troppe variabili sul tavolo, dal cammino in Champions e in Coppa Italia passando per il piazzamento finale in Serie A. Di certo però gli alti e bassi della squadra irritano e soprattutto non trasmettono la sensazione che l'Inter sia una grande squadra. O se preferite, un progetto pienamente vincente".