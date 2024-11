Gioia in casa Inter: Inzaghi ritrova due titolarissimi in vista del match di domani con il Lipsia. A San Siro, infatti, il tecnico nerazzurro potrà contare anche su Lautaro e Calhanoglu, che avevano saltato la trasferta di Verona uno per febbre e l'altro per il "solito" fastidio agli adduttori.

Dopo la sosta tanto temuta, la squadra campione d'Italia è ripartita a razzo in campionato nonostante le varie defezioni, compresa quella di Acerbi dopo pochi minuti dal fischio d'inizio del Bentegodi. Per mettere in ghiaccio il passaggio diretto agli ottavi di Champions, invece, secondo i calcoli di Inzaghi mancano ancora 7-8 punti. Si capisce bene come il peso del match di domani sia enorme. Soprattutto a livello mentale - spiega la Gazzetta dello Sport -, perché dal punto di vista fisico in realtà Inzaghi sta già dimostrando con un turnover studiato a tavolino di riuscire a gestire le forze. Domani a San Siro accadrà come nelle prime quattro partite: rotazioni ampie, tra l’undici iniziale di Verona e la gara col Lipsia dovrebbero cambiare otto, forse anche nove maglie, probabilmente solo Bisseck e Sommer saranno chiamati a raddoppiare lo sforzo.

Rispetto a sabato, quindi, dentro dal 1' Lautaro e, probabilmente, Calhanoglu: entrambi ieri si sono allenati a pieno regime. Sul turco una valutazione andrà fatta tra oggi e domani: Inzaghi deve scegliere se lanciarlo subito dall'inizio o portarlo in panchina. Con il Toro ci sarà Taremi, in panchina 90 minuti a Verona.

