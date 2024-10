Dopo il successo con la Stella Rossa di martedì, oggi è già giorno di vigilia per l'Inter che domani ospiterà al Meazza il Torino per la settima giornata di campionato, ultima prima della seconda sosta stagionale.

Il turnover fin qui ha funzionato e allora - come scrive la Gazzetta dello Sport - Inzaghi proseguirà su questa rotta. Per cui, in vista dell'impegno di domani, i nerazzurri cambieranno ancora volto: rispetto alla Champions, riecco dall'inizio non solo Lautaro e Thuram, ma soprattutto Darmian e Dimarco sulle fasce. Il mancino è un’arma tattica nelle mani di Inzaghi difficilmente replicabile, visto che Carlos Augusto ha caratteristiche ben diverse. Con lui in campo l’Inter ha uno sviluppo di gioco diverso: del triangolo con Mkhitaryan e Bastoni s’è scritto ampiamente, evidenzia la rosea.

Maglia da titolare anche per Frattesi (Barella ancora out) e Acerbi, partiti dalla panchina contro la Stella Rossa. Occhio ad Arnautovic, apparso molto affaticato dopo l'impegno di martedì. E - come si legge sulla Gazzetta - vanno verificate le condizioni di Pavard e Bastoni. Soprattutto il primo è insidiato da Bisseck, ormai da considerare un titolare aggiunto. Nel post-Stella Rossa si è lavorato soprattutto sull'aspetto mentale visti i tanti impegni: ora l'Inter deve alzare il ritmo.

PROBABILE FORMAZIONE (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.