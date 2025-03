La gara più importante è la prossima, quella con l'Udinese, già capace di fermare Atalanta e Napoli. Inzaghi lo sa bene e ha già iniziato a trasmetterlo alla truppa. Anche perché mancheranno tre big: Bastoni, Lautaro e Dumfries.

Come spiega la Gazzetta dello Sport, il nodo resta il partner di Thuram: Taremi non sta bene e tornerà solo giovedì, dunque sarà duello tra Correa e Arnautovic per affiancare il francese. Il Toro salterà domenica e al massimo sarà in panchina nel derby di coppa: serve pazienza, dote forse sconosciuta all'argentino.

Più lunga la degenza dell'esterno ex PSV. Per fortuna che la sosta ha portato tre rientri: Dimarco sta bene, i dati confortano e già con i friulani si riprenderà la fascia sinistra. Dietro di lui - secondo la rosea - più Bisseck che Carlos Augusto, in modo da avere un cambio a partita in corso su quella corsia. Dall'altra parte, invece, riecco Darmian, out proprio dal match con l'Udinese di coppa. A disposizione anche Zalewski.

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bisseck; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Arnautovic/Correa.