Domani l'Inter tornerà già in campo contro la Lazio per i quarti di Coppa Italia, ma inevitabilmente le scelte di Inzaghi saranno calibrate considerando lo scontro diretto di sabato con il Napoli al quale i nerazzurri arrivano inaspettatamente in testa dopo lo scivolone di Conte a Como.

Nessuno ad Appiano Gentile intende sottovalutare l'impegno di coppa, ma è chiaro che bisognerà dosare le forze in un momento delicato anche tenendo presente le defezioni. Come conferma la Gazzetta dello Sport, Sommer, Di Gennaro, Carlos Augusto e Correa saranno certamente out sia domani che con il Napoli, mentre Thuram lavora per esserci al Maradona.

Sarà turnover massiccio. In difesa De Vrij potrà riprendere il comando del trio davanti a Martinez dopo tre partite iniziate in panchina (rifiata Acerbi). Dentro anche Bisseck per Bastoni e Zalewski per Dimarco. Da capire se Frattesi avrà smaltito il problema dell'altro giorno, altrimenti ancora spazio a Barella. Dal 1' anche Zielinski per Mkhitaryan, mentre Calhanoglu sarà in cabina di regia dopo l'iniziale panchina con il Genoa. Davanti si candidano Arnautovic e Taremi.