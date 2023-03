"Ripartiamo, guardiamo avanti, in Europa abbiamo già fatto vedere di cosa siamo capaci". Questo, secondo la Gazzetta dello Sport, il succo del discorso pronunciato da Simone Inzaghi davanti ai suoi giocatori ieri alla Pinetina. Dove era presente la dirigenza al gran completo per star vicino all'allenatore nel momento più delicato della stagione, quello che precede l'appuntamento con il Porto in cui l'Inter si gioca tutto. "Vale i prossimi tre mesi: da una parte la prospettiva di preparare i quarti di finale, dall’altra il tema di una rivoluzione che coinvolgerebbe allenatore e anche buona parte della rosa", si legge nell'articolo della rosea .

Oltre al management, a Oporto volerà pure il presidente Steven Zhang con lo stesso aereo della squadra. Non una novità per le gare europee, ma è chiaro che questa volta, visto il momento, la sua presenza pesi di più. "La sua vigilia sarà tutta al fianco della squadra e dell’area tecnica: in fondo, anche questo è un modo di compattare l’Inter, è un pezzetto di puzzle che aiuta. Non c’è altro modo, per allontanare l’immagine di un’Inter che in campionato ha perso otto volte Nel dubbio, meglio stringersi una mano. Meglio fissare un patto, a tutti i livelli. Perché, in fondo, vincere interessa a chiunque. Anche a chi domani non sarà più nell’Inter. Si vive nel presente: i quarti di finale di Champions mancano dal 2011, ce n’è abbastanza per scrivere un pezzo di storia", la chiosa del pezzo.

