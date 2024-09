Ancora due interisti a segno, altri tre gol segnati, sempre in Nations League. E' Inter... Nazionale, secondo la Gazzetta dello Sport, quella che ha sbancato ieri sera il Parco dei Principi battendo i padroni di casa della Francia. Nel tabellino, come già nel 3-2 imposto all'Olanda del 2023, ci sono finiti i nerazzurri Federico Dimarco e Davide Frattesi. Il primo ha riacceso la luce dopo una partenza decisamente in salita di partita, il secondo ha confermato le sue doti di attaccante aggiunto, confermandosi il capocannoniere dell'era Luciano Spalletti.

