Siamo ai primi di giugno e l'Inter ha già messo le mani su Mkhitaryan e impostato il colpo Dybala. Due operazioni che - secondo La Gazzetta dello Sport - non per forza escludono il complicato ritorno di Lukaku, anche se per il belga sono tanti tasselli da incastrare. Comprese le uscite economicamente pesanti in casa nerazzurra: la settimana che potrebbe portare ai botti in attacco passa infatti dall'uscita di Sanchez e Vidal.

"Il 35enne Vidal, pallino di Conte ma col motore ormai fuori giri, di stipendio costerebbe altri 10 milioni lordi (e senza il Decreto Crescita sarebbero di più), ma nel suo contratto c'è una clausola che permette all'Inter di liberarsene pagando una buonuscita di 4 milioni - ricorda la rosea sul suo sito -. La dirigenza proverà ad ottenere uno sconto, ma sarà dura. Anche perché Arturo è vicino ha già un accordo col Flamengo, ma a cifre ben inferiori. E non si annuncia facile nemmeno il braccio di ferro con Sanchez, 33enne che volendo potrebbe impuntarsi perché nel suo contratto da oltre 7 milioni netti la clausola pro Inter non c'è. Marotta proverà ad offrirgli il cartellino e un incentivo, ma anche con Alexis rischiano di uscire 4 milioni pur di risparmiarne più di 10 lordi di ingaggio".