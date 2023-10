Il passo falso con il Bologna di sabato scorso è andato di traverso a tutte le componenti dell'Inter, si legge stamane sulla Gazzetta dello Sport: da Simone Inzaghi, fumante di rabbia, fino ai giocatori, passando per la società. Ieri, in casa nerazzurra la delusione e preoccupazione erano le stesse della sera del 2-2 subito in rimonta perché i cinque punti persi in due partite potrebbero davvero essere 'sanguinosi', come sottolineato dal tecnico. Insomma, aggiunge la rosea, "si intravede lo spettro di due anni fa, quando lo scudetto del Diavolo venne agevolato dall’harakiri nerazzurro" (10 punti persi con le medio-piccole in quella stagione, nella scorsa addirittura 21). Per questo motivo, Inzaghi batterà ancora di più sul tasto della concentrazione, da tenere alta a prescindere dal rivale e rinnoverà con i suoi il patto scudetto solo al rientro di tutti i nazionali, tra giovedì 19 e venerdì 20. Il progetto è parlare in quei giorni coi senatori.

Sotto osservazione, oltre al fatto mentale e tecnico, è finito anche il turnover di Inzaghi che, con Sassuolo e Bologna, le sfide dei due inciampi in campionato, ha praticamente schierato l'11 tipo, l'altro ieri facendo copia e incolla della formazione di Coppa. "Al di là del buco nel reparto offensivo, allargato dal k.o. di Arna, in tutti gli altri settori l’Inter è stata costruita per consentire larghe rotazioni. Per questo in società sono convinti di un concetto assai semplice: solo credendo seriamente a un turnover “scientifico”, che tenga dentro fino a 16 giocatori di movimento, la squadra potrà essere sempre fresca. Senza questa accortezza sarebbe ardito pensare di reggere ogni 3 giorni", si legge.

Questo discorso si lega a quello dei cambi a partita in corso, soprattutto quando vengono fatti con l'Inter a inseguire, situazioni in cui, secondo Gazzetta, "si è vista la fragorosa assenza di un piano B, di un progetto alternativo in caso di svantaggio. Il 3-5-2 sarà pure il porto sicuro di Inzaghi, un modulo perfezionato negli anni, ma perché non azzardare una punta in più per risalire la corrente?".

