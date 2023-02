L’Inter oggi all’ora di pranzo si chiuderà ad Appiano Gentile e non lo lascerà fino alle 18.50 di domani, quando partirà in direzione San Siro per il derby contro il Milan. Una sfida diversa dalle altre, con il fresco ricordo della Supercoppa Italiana alzata a Riyadh in una prestazione che Simone Inzaghi sogna di replicare anche in campionato. Ecco perché, racconta La Gazzetta dello Sport , nelle ultime ore il tecnico nerazzurro ha voluto mostrare ai giocatori i filmati dell’ultima partita giocata contro i rossoneri, rivissuta con l’aiuto dei match analyst, per ricordare ai giocatori come si colpisce il Milan e quali sono gli errori da evitare.

La tensione sale e servono anche le guide del gruppo: il quotidiano cita in questo senso Barella, Bastoni e Lautaro, al primo derby da capitano. Ma anche il presidente Steven Zhang reciterà la sua parte. "L’ultimo vero allenamento dell’Inter è fissato per oggi alle 15, sotto gli occhi della dirigenza al completo - scrive la rosea -. È molto probabile che stasera, nel centro sportivo, arrivi pure il presidente Steven Zhang, per incoraggiare da vicino la squadra. La giornata di domani sarà quella più complicata da gestire, emotivamente. Non cambia il menu. Neppure quello in senso stretto: pranzo ricco, con pasta o riso per tutti, poi pollo come secondo (anche se qualche variazione sul tema è possibile, non sono escluse personalizzazioni). La merenda è un altro momento importante. Mai quanto la riunione tecnica, quella in cui ufficialmente Inzaghi comunica la formazione".

