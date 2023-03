Tutta l'Inter sotto esame dopo 9 sconfitte in 27 partite. E allora - secondo la Gazzetta dello Sport - possibile una profonda rivoluzione della rosa in vista della prossima stagione. Il focus è sugli addii probabili in estate.

Da Brozovic a Correa: chi porta soldi? - Secondo la rosea, il croato e il Tucu sono i due elementi dai quali si può ricavare un discreto gruzzolo. E con loro Dumfries. E occhio a Gosens: non si può escludere nemmeno una partenza del tedesco, anche se ultimamente ha rimontato su Dimarco nelle gerarchie di Inzaghi.