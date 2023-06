Clamorosa indiscrezione di mercato lanciata dalla Gazzetta dello Sport: non solo Davide Frattesi, il Milan vorrebbe dare l'assalto anche a Romelu Lukaku. Con i soldi dell'imminente cessione di Tonali al Newcastle (circa 75 milioni di euro), i rossoneri piomberebbero sul belga che si è da tempo promesso all'Inter. Stesso discorso per il centrocampista del Sassuolo.

Su Frattesi: "L’Inter è forte dell’accordo trovato con Frattesi, è la storica favorita ma deve vendere Brozovic in Arabia per finanziare l’operazione", si legge. Juve e Roma partono in seconda fila. Detto anche di Marcus Thuram, un altro che da tempo piace ai cugini nerazzurri, il Milan starebbe cercando anche il colpo Lukaku. "Difficile resti a Londra. L’Inter sta parlando con i Blues e Piero Ausilio è già stato in Inghilterra per chiedere il rinnovo del prestito a condizioni più vantaggiose, forte del fatto che Lukaku ha sempre detto all’Inter di voler restare. Il Milan però pensa al clamoroso doppio colpo da derby, Frattesi più Lukaku, con l’idea di trattare col Chelsea anche l’acquisto del cartellino a titolo definitivo. Quanto costa Lukaku? Meno di quanto si pensi. Il Chelsea da bilancio lo ha pagato 109 milioni più bonus ma non chiederà nulla di simile. Può accettare anche un’offerta intorno ai 40 milioni, che l’Inter al momento non può pagare ma il Milan... sì. E allora, anche qui, sarà decisiva la testa di Lukaku: l’Inter spera che, come detto più volte in passato, Big Rom non vada dai cugini ma... mai dire mai", scrive la rosea. Siamo davvero al "vale tutto"?

