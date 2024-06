Prima Martinez, poi Gudmundsson. Il piano dell'Inter è chiaro e ricalca quello storico dell'estate 2009, quando sempre dal Genoa arrivarono due pedine di enorme importanza per quello che poi sarebbe stato l'anno del Triplete, ossia Milito e Motta. La storia potrebbe ripetersi.

Come conferma la Gazzetta dello Sport, per il portiere spagnolo ormai siamo ai dettagli, ma anche per l'islandese il piano è pronto per portarlo a Milano. E il Genoa gode: il bilancio del Grifone - come scrive la rosea - è atipico e chiude i conti non a giugno seguendo l'andamento dell'anno sportivo, bensì al 31 dicembre. Nel novembre scorso il club ha varato con l'agenzia delle entrate un piano di ristrutturazione del debito che li obbliga a generare utili su base annua. Con Martinez si è garantito i soldi per questo esercizio, mentre col pagherò di Gudmundsson sarebbe già a posto per il prossimo anno.

Sull'attaccante la concorrenza è folta, ma l'Inter ha in mano da tempo il sì totale del ragazzo e questo è un vantaggio enorme. Nell'affare potrebbe tornare di moda anche il nome di Oristanio, che non a caso ha caratteristiche simili a quelle di Gud. Ad ogni modo, il pericolo asta sembra sventato: la volontà del giocatore avrà un peso e Albert ha già fatto sapere di essere disposto ad aspettare l'Inter. Che però prima dovrà fargli spazio in rosa. E qui ovviamente il riferimento è a Correa e Arnautovic.