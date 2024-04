Il mercato si avvicina e tornano a spuntare nomi in chiave Inter come se non ci fosse un domani. Oggi è il turno della Gazzetta dello Sport che propone il profilo di Aaron Wan-Bissaka come possibile erede di Dumfries sulla corsia di destra.

Quello del 26enne, in scadenza con il Manchester United nel 2025, non è un nome nuovo: già nel recente passato era stato accostato al club nerazzurro. Annata peraltro deludente per l'ex Palace: appena 21 presenze con 1574 minuti, zero gol e zero assist. I Red Devils lo avevano acquistato per oltre 50 milioni nel 2019, ma non ha mai rispettato le attese. Ora costa non più di 15.

Ad ogni modo - come sottolinea la rosea - ogni movimento in entrata sulla fascia destra (occhio anche a Kayode) è comunque legato a Denzel Dumfries. II 27enne olandese ha un contratto in scadenza nel 2025, quindi se non si dovesse trovare un accordo per il rinnovo l'addio a fine stagione sarebbe obbligato per non perderlo poi a zero. La valutazione dell'Inter è di 30 milioni, piace in Premier.

E Buchanan? Secondo la Gazzetta, nella testa di Inzaghi verrà utilizzato soprattutto a sinistra, in alternativa a Dimarco.