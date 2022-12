L'Inter passa dalle parole ai fatti sul fronte Marcus Thuram . A confermarlo è la Gazzetta dello Sport , che riferisce di contatti ormai quotidiani con l’agenzia Sport Cover, che ha preso il posto di Mino Raiola nella gestione del francese. E allora già fra qualche giorno, a inizio gennaio, il club nerazzurro formalizzerà la propria offerta per portare a Milano l'attaccante in uscita dal Borussia MG. L'Inter - secondo la Gazzetta - è pronta a spingersi al massimo possibile, offrendo un contratto da 5 milioni per 5 anni a partire da luglio 2023. Un modo per confermare l'interesse concreto e per anticipare la concorrenza.

"I segnali arrivati ai nerazzurri raccontano di margini ancora aperti ed è ciò che conta. Sarà Marcus, 25enne con ambizione e voglia di giocare, a decidere il futuro in primavera: sceglierà in base allo stipendio, ma anche alla sua centralità nel progetto sportivo - si legge -. E su questo aspetto l’Inter ha ottimi strumenti per convincerlo. Senza scordare che Marcus, nato a Parma e cresciuto a Torino, ha pur sempre un batticuore quando si parla di Italia. Più che il grande Bayern, in cui Thuram potrebbe essere solo una meteora, a intimorire l’Inter sono certe danarose squadre di Premier. Soprattutto una, il Newcastle saudita che sta sbalordendo e guarda ormai alla Champions: a giugno offrirebbero uno stipendio decisamente superiore. Ma anche pagare 10 milioni per strapparlo al Borussia già a gennaio non sarebbe un problema: almeno questa, però, non è un’eventualità gradita al francese".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!